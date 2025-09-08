Catalunya prevé abrir la seguna convocatoria de la reserva pública de solares a finales de 2025

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Panque - JORDI GARCIA - GENERALITAT

El Govern diseña un plan de vivienda centrado en el mundo rural

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Panque, ha anunciado este lunes que prevén abrir la segunda convocatoria de la reserva pública de solares a finales de 2025.

En cuanto a la primera convocatoria, el Govern está preparando lo primeros lotes de solares para licitar para que en las próximas semanas puedan ir saliendo, según ha informado en un comunicado.

La reserva pública de solares tiene objetivo encontrar los terrenos para construir las 50.000 viviendas sociales hasta 2030 prometidas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Paneque ha remarcado que "para alcanzar estos objetivos es imprescindible la cooperación con el sector privado y con el tercer sector".

La primera convocatoria se lanzó a finales de febrero de este mismo año, con un balance de más de 660 solares donde se podrán construir unas 21.000 viviendas.

La consellera también ha explicado que están "diseñando un plan de vivienda centrado en el mundo rural que permita incrementar la oferta de vivienda y mejore la movilidad".