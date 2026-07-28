Catalunya prorroga un año la declaración de zona de vivienda tensionada, que llega a 302 municipios

Mapa de los 53 municipios que entran en la zona de mercado residencial tensionado - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha prorrogado un año la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), que abarca actualmente a 302 municipios, ha informado el Departament en un comunicado este martes.

En concreto, el Govern renueva por un año más la declaración para 118 municipios ya incluidos en el mapa de contención de rentas, que abarcan a una población de 5.919.365 personas.

En cambio, 22 municipios que estaban declarados como tensionados (con una población conjunta de 634.171 habitantes) han dejado de cumplir las condiciones fijadas por la ley y salen de la lista.

Paralelamente, el Govern ha incorporado a 53 nuevas localidades (con 255.751 habitantes en total) que ahora sí cumplen los requisitos de tensión financiera en los mercados de compraventa o alquiler.

Por demarcaciones, las comarcas de Girona son las que suman un mayor número de nuevos municipios tensionados, con 16; seguidas de la Catalunya Central, con 9; el Camp de Tarragona, con 7; Barcelona y el Penedès, con 6 cada una; el Alt Pirineu i Aran y Lleida, con 4 en cada caso, y las Terres de l'Ebre (Tarragona), con un municipio.

DE 271 A 302 MUNICIPIOS

Con este reajuste, el balance total de municipios declarados ZMRT en Catalunya pasa de 271 a 302, aunque el cómputo total de población que reside en estas zonas se reduce de 7 a 6,1 millones de habitantes.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que estos datos demuestran que el mecanismo de limitación de precios "funciona a la hora de contener el alza de las rentas y constituye una herramienta eficaz para evitar la exclusión en el acceso a la vivienda".

El Ejecutivo catalán ha recordado que en marzo de 2027 vence el plazo máximo de 3 años de vigencia fijado por la Ley estatal por el derecho a la vivienda para la primera declaración.

Para mantenerla activa, la normativa exige revisar anualmente si los municipios siguen cumpliendo los criterios técnicos establecidos.