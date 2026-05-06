Catalunya y la provincia de Buenos Aires de Argentina impulsan la colaboración en igualdad

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, y la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina), Estela Díaz - IGUALTAT

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, se ha reunido en Barcelona con la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires de Argentina, Estela Díaz, para abrir canales "estables" de colaboración y organizar jornadas de intercambio sobre políticas de igualdad y feminismo en ambos territorios.

En la reunión también ha participado la secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Lorena Elvira Ayuso, informa el departamento de Feminismo en un comunicado este miércoles.

El encuentro "da continuidad" al trabajo que la delegación del Govern en el Cono Sur hace meses que desarrolla con el ministerio argentino, incluyendo sesiones de trabajo previas en La Plata, donde participó el director general de la Catalunya Exterior, Oriol Lázaro.

La Delegación catalana colabora con los gobiernos provinciales argentinos para ayudarles a mantener "vivos" sus programas de igualdad de género en el marco de la campaña 'Embajadas para la Igualdad' de ONU Mujeres y la UNFPA.

Esta reunión entre Menor y Díaz "reafirma" el compromiso de la Generalitat de apoyar y cooperar con las instituciones que defienden los derechos de las mujeres y la igualdad a escala internacional.