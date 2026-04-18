Catalunya redujo en más de 1.200 los contratos de alquiler de temporada el último trimestre de 2025

Archivo - Fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de contratos de alquiler de temporada registrados en Catalunya se redujo en 1.233 unidades el cuarto trimestre de 2025 según el Incasòl, informa este sábado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que "desde el inicio de la contención de rentas, es el primer trimestre con reducción de esta figura y coincide con la nueva regulación de los contratos de temporada" aprobada en el Parlament en diciembre.

Ha añadido que "los datos del cuarto trimestre de 2025 confirman la evolución moderada de los precios del alquiler en Catalunya".

Desde el primer trimestre de 2024 (el último sin contención de rentas) hasta el cuarto trimestre de 2025, la inflación ha subido en Catalunya un 4,1% acumulado: en este periodo, los precios del alquiler "se han reducido de forma acumulada un 2,7% en Barcelona ciudad, y se han mantenido prácticamente estables (+1,6%) en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tensado".

También ha dicho que en los municipios que no están incluidos en la declaración de mercado tenso "los precios se han incrementado en este mismo periodo un 9,4%, por encima de la inflación".

El precio medio mensual de los contratos de alquiler habitual el cuarto trimestre de 2025 fue de 884,19 euros al mes; 901,69 en las zonas tensas; 639 euros en el resto de Catalunya, y 1.160,99 en Barcelona ciudad.

En el cuarto trimestre de 2025 "se ha producido un saldo positivo de 1.882 contratos de alquiler habitual vigentes más en Catalunya", de los cuales 1.495 son en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tensado.

Durante 2025 aumentó el número de contratos de alquiler habitual en Catalunya en un total de 8.895 contratos.