Catalunya refuerza las estrategias comunitarias para avanzar en eliminar las hepatitis víricas

Imagen de archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat asegura que Catalunya ha reforzado las estrategias comunitarias para avanzar en la eliminación de las hepatitis víricas, con una estrategia durante los últimos años basada en la prevención, el diagnóstico precoz, la simplificación del acceso al tratamiento y la búsqueda activa de personas con infección no diagnosticada o desvinculada de los circuitos asistenciales.

Con motivo del Día Mundial de las Hepatitis Víricas, el sistema sanitario catalán se ha sumado un año más a la iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre la importancia de prevenir, diagnosticar y tratar estas infecciones, informa el Departament en un comunicado este martes.

Según el informe mundial sobre hepatitis 2026 de la OMS, las hepatitis víricas continúan causando casi 1,3 millones de muertes cada año en todo el mundo.

Aunque se dispone de vacunas eficaces para prevenir la hepatitis B y de tratamientos efectivos para curar la hepatitis C, la OMS alerta que "el ritmo actual de progreso continúa siendo insuficiente para alcanzar el objetivo de eliminar las hepatitis víricas como problema de salud pública antes de 2030".

OBJETIVOS DE ELIMINACIÓN

La Conselleria asegura que desde la implementación del Plan de prevención y control de la hepatitis C en Catalunya y la incorporación de los antivirales de acción directa más de 31.000 personas han sido tratadas de hepatitis C en Catalunya, "contribuyendo de manera decisiva a reducir la carga de la enfermedad y sus complicaciones asociadas".

Actualmente, la prevalencia estimada de infección activa por el virus de la hepatitis C es del 0,49%, la exposición se sitúa en el 1,02%; y en el caso de la hepatitis B la prevalencia estimada es del 0,52%.

PERSONAS FUERA DE LOS CIRCUITOS DE ATENCIÓN

A medida que disminuye la prevalencia de las hepatitis víricas en la población general, la eliminación integral de la enfermedad depende "cada vez más" de la capacidad de los sistemas sanitarios para llegar a las personas que aún quedan fuera de los circuitos convencionales de atención.

Los consumidores de drogas, las personas en situación de sinhogarismo, los que llegan de países con alta prevalencia de hepatitis y otros colectivos en situación de vulnerabilidad "continúan presentando un riesgo más elevado de no ser diagnosticadas o de no recibir tratamiento".

UNIDADES MÓVILES

La Unitat Mòbil de Cribratge, impulsada por la Conselleria en colaboración con la Creu Roja, se ha "consolidado como una de las principales estrategias comunitarias para avanzar hacia la eliminación de las hepatitis víricas en Catalunya", y desde 2021 acerca el cribado de la hepatitis B y C, el VIH y la sífilis a personas con más dificultades de acceso al sistema sanitario.

Desde su puesta en marcha, ha realizado 2.614 cribados y ha detectado a 133 personas con infección activa por el virus de la hepatitis C (VHC); más de 6 de cada 10 personas diagnosticadas han iniciado tratamiento y, de estas, más de 8 de cada 10 lo han completado.

SEMINARIO WEB

Con el objetivo de compartir experiencias e identificar oportunidades de mejora, la Subdirección General de Adicciones, VIH, ETS y Hepatitis Víricas (SGAVIHV) de la Secretaría de Salud Pública de la Conselleria de Salud ha organizado el seminario web 'Més a prop de les persones: unitats mòbils per a l'eliminació de les hepatitis víriques'.

La jornada reunirá a profesionales de Catalunya y de la Comunidad de Madrid y contará también con la presencia de varios proyectos europeos para analizar el papel de las unidades móviles y de otras intervenciones comunitarias en la microeliminación de las hepatitis víricas.