Catalunya registra un 10% de vacantes laborales con teletrabajo, con un aumento del modelo híbrido

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 10,2% de las vacantes laborales que existían en 2024 en Catalunya ofrecieron algún tipo de teletrabajo, tanto a tiempo completo como con un modelo híbrido, siendo esta última opción la que más ha crecido en los últimos años.

Así lo concluye un estudio presentado este martes en rueda de prensa y desarrollado por la patronal Pimec y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a partir de datos de la compañía Lightcast, que ha recogido 2 millones de vacantes en Catalunya.

El estudio lo han presentado el secretario general de Pimec, Josep Ginesta; la directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC, Carme Pagès; la directora del Área de Trabajo de Pimec, Sílvia Miró, y la investigadora de la UOC, Paula Pedro.

Así, el teletrabajo es una opción que nació con la pandemia y que apareció residualmente en el 0,92% de las ofertas laborales en 2019, mientras que alcanzó su pico en 2022 apareciendo en el 12,9% de las vacantes.

Según el estudio, la opción del teletrabajo ha bajado en los dos últimos años, hasta aparecer en el 10,2% del total de ofertas, una disminución que se explica por la reducción de vacantes que ofrecen trabajar en remoto a tiempo completo.

En este sentido, el teletrabajo a tiempo completo experimentó un aumento exponencial hasta alcanzar su pico en 2022 con bajada posterior, mientras el modelo que combina la presencialidad y el remoto no ha parado de crecer progresivamente en los últimos cinco años.

Aunque actualmente el teletrabajo completo se ofrece en más ofertas que el modelo híbrido, la investigadora Paula Pardo ha detallado que el aumento del modelo híbrido es una tendencia que se seguirá viendo en durante los próximos años.

Así ha coincidido Pagès, que ha defendido que el modelo híbrido "recoge mejor" los beneficios del teletrabajo, al combinar la presencialidad con la conexión en línea, mientras que Ginesta ha defendido que su implantación dependerá de la capacidad de adaptación de las empresas.

El estudio también señala la creciente importancia de las competencias blandas en el ámbito del teletrabajo, especialmente las sociales y de comunicación, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la negociación o la persuasión.

BARCELONA LIDERA EL TELETRABAJO

Del total de vacantes que incluyen esta opción, un 92,31% se encuentra en la provincia de Barcelona, lo que para Ginesta responde a las dificultades de movilidad que existen en la zona en comparación con el resto de territorios.

Por demarcaciones, Barcelona registra el porcentaje más alto, con un 12,34% de las vacantes publicadas en la provincia que ofrecen la posibilidad de trabajar en remoto en 2024, y le siguen Tarragona (2,87%), Girona (1,74%) y Lleida (1,62%).

EL SECTOR TIC, MÁS EN REMOTO

El teletrabajo está especialmente presente en el sector de la información y la comunicación (TIC), puesto que el 13,01% de las vacantes en este sector mencionan de forma explícita la posibilidad de trabajar en remoto, y también tiene una presencia relevante en las actividades administrativas (12,88%) y las profesionales, científicas y técnicas (9,52%).

Las ocupaciones con mayor incidencia son los desarrolladores de software (27,98%), los desarrolladores web y multimedia (26,23%) y los ingenieros en telecomunicaciones (25,63%).

En cuanto al nivel formativo, las vacantes que piden un mayor nivel tienen una mayor incidencia de teletrabajo, con la excepción de las vacantes que requieren un título de doctorado o equivalente.