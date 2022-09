Catalunya registra un 30% de participación de particulares en el mercado de vivienda, según Fotocasa

El portal inmobiliario prevé que la subida de tipos de interés "va a frenar" la compra

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró un 30% de interacción de los particulares con el mercado de la vivienda en septiembre, un 6% menos que en septiembre de 2021, según el informe 'Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2022' presentado este jueves en una sesión de Fotocasa Pro Academy.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que Catalunya es la autonomía con participación más baja entre las cuatro analizadas, aunque los registros superan en un 1% el registro anterior a la pandemia (29% en febrero de 2020); por delante se sitúan Andalucía (34%), Comunidad Valenciana (34%) y Madrid (32%).

Matos ha destacado que antes de la pandemia la demanda de alquiler "lideraba prácticamente el mercado tras la burbuja inmobiliaria", y durante el Covid-19 los mercados se equilibraron (compra 44% y alquiler 43%).

En febrero de este año hubo un "auténtico 'boom' de compradores", alcanzando un 50% de mercado de compra frente al 38% del alquiler, pero las subidas de tipos de interés han empezado a notarse, según Matos: 46% en alquiler y 44% en compra.

Sobre el impacto de la subida de tipos, ha augurado que frenará este consumo porque "va a lastrar los ahorros de las familias y, por lo tanto, se va a frenar la compra de vivienda", y ha asegurado que las dos subidas por parte del BCE ya han mostrado un descenso en septiembre.

Sin embargo, no cree que "vaya a afectar demasiado a los precios, porque la diferencia entre oferta y demanda ya es bastante grande": el 4% de la población está ofertando vivienda de compra este año, y el demandante baja del 5% de 2021 al 4%, lo que se suma al 11% de 'demandante frustrado' (el que aún está buscando en el mercado).

PRECIO DEL ALQUILER

En cuanto al mercado del alquiler, en toda España el mercado que repunta es el de alquiler, al canalizar la demanda de compra "frenada por la subida de tipos"; y en Catalunya, la actividad de arrendamiento también baja de 2021 a 2022 tanto en la oferta (del 4% al 3%) como en los demandantes (del 18% al 12%); estos segundos, ante "precios tan altos que les expulsan del mercado".

Matos ha calificado de "máximos históricos" los precios por metro cuadrado actuales (19 euros en Barcelona capital en agosto) y ha advertido de que no hay nada en el horizonte que pueda ayudar a corregir esos precios: ni calmar la demanda ni ampliar la oferta.

LEY DE VIVIENDA Y PRECIOS

Preguntada por la regulación de los precios del alquiler con una futura Ley de Vivienda, ha opinado que no va a conseguir los efectos deseados, por desincentivar el mercado y crear inseguridad jurídica; ha rechazado las medidas "intervencionistas", y ha abogado por los incentivos fiscales.

Ha advertido de que incluso va a reducir la oferta: "Los ciudadanos lo que van a hacer, cuando les están cambiando continuamente las reglas del juego, es dirigirse al mercado de la compra y sacar esas viviendas del mercado del alquiler".

PERFIL DEL MERCADO

Según el estudio, el perfil del mercado es una persona de unos 27 años con unos ingresos de 1.000-1.500 euros, con un 62% de mujeres, mayoritariamente solteros, y el 43% de los jóvenes se plantean la compra en los próximos 5 años.

Entre los motivos para no comprar figuran no tener suficiente dinero ahorrado, una situación económica o laboral que "no lo permite" y tener otras prioridades.