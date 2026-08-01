Catalunya registra 80 muertos en las carreteras hasta el 31 de julio, un 9% menos que hace un año

BARCELONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 personas han muerto en 76 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya hasta el 31 de julio, un 9% menos que hace un año, cuando se registraron 88 fallecidos, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El número de heridos graves ha descendido un 15%, al pasar de 493 a 418, mientras que Trànsit ha destacado que la mortalidad se ha reducido un 21% respecto a 2019, año de referencia para los objetivos de reducción.

Los usuarios vulnerables concentran el 57,5% de las víctimas mortales, con 32 motoristas, 9 peatones y 5 ciclistas fallecidos, por lo que el SCT ha pedido a estos colectivos aumentar la percepción del riesgo y al resto de conductores mantener actitudes de respeto y precaución.

Por edades, el grupo con más víctimas mortales es el de 45 a 54 años, con 18 fallecidos, aunque Trànsit ha alertado del incremento de las muertes entre los mayores de 65 años, que han pasado de 12 a 19 en el último año, y ha señalado que la AP-7 es la vía con más fallecidos, con 11, seguida de la A-2, con 4, y de la N-340 y la C-25, con 3 cada una.

Por provincias, Barcelona registra 34 víctimas mortales y Tarragona 17, ambas con un descenso respecto al año pasado, mientras que Girona suma 18 fallecidos, diez más que en el mismo periodo de 2025, y Lleida contabiliza 11, ocho menos.