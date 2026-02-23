Catalunya registra récord de startups en 2025 con 2.403 empresas y 3.000 millones de facturación

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el secretario de Empresa, Jaume Baró. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catalunya cerró 2025 con 2.403 startups, la cifra más alta de la serie histórica y un 5,2% más que el anterior, con una facturación conjunta de 2.947 millones de euros, según datos de Acció presentados este lunes por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper en Barcelona.

En comparación con la anterior edición del informe, han salido de la clasificación 260 compañías, tanto por contar ya con más de 10 años como por inactividad o liquidación, entre otros motivos, mientras que se han incorporado 378 nuevas empresas.

Frente a este aumento del número de empresas, Sàmper ha aplaudido que tanto la facturación como el empleo que generan estas empresas se ha elevado a doble dígito: "Si todos los sectores de nuestra economía crecieran así, Catalunya seria la potencia más rica del mundo", ha afirmado Sàmper durante la presentación.

En concreto, la facturación del conjunto de empresas emergentes en Catalunya ha aumentado un 26% interanual, hasta suponer un 0,9% del Producto Interior Bruto (PIB) del territorio, según los datos del informe de la agencia para el crecimiento e impulso de las empresas de la Generalitat presentado por el conseller junto al secretario de Empresa, Jaume Baró.

En términos de ocupación, el informe de Acció apunta a que las más de 2.000 startups catalanas emplean a más de 30.500 personas, un 34% más que el año anterior, y un 60% del total de las compañías emergentes cuentan con trabajadores extranjeros.

El conseller ha valorado la importancia de las startups en la economía catalana por cuatro razones principales, que son su papel como motor de crecimiento y modernización, el alto carácter tecnológico de las mismas, que son un nexo de unión entre el sector innovación y de la industria y un imán para las inversiones extranjeras.

IMPULSO

Durante la presentación del informe Baró ha confirmado los objetivos del Govern de alcanzar las 3.000 startups en 2030, así como alcanzar una cuota del 25% de startups 'deep tech'.

En este sentido, Sàmper ha hecho referencia al objetivo del Govern de facilitar el crecimiento de las empresas en Catalunya y tenga una incidencia en las startups: "Que más empresas pequeñas se conviertan en medianas y más medianas empresas en grandes", ha afirmado el conseller.

INVERSIÓN

En términos de inversión, el informe destaca que las empresas captaron 1.131 millones de euros en 2025, un alza del 8% interanual, siendo la tercera mejor cifra desde el inicio de la serie histórica, por detrás de 2021 (1.687 millones de euros) y 2022 (1.592 millones de euros).

Con 203 rondas de inversión cerradas en el ejercicio, el ecosistema de startups catalanas en 2025 sí que lideró la inversión media en cada ronda, de 5,6 millones de euros, la mayor de la serie histórica, ha afirmado Baró durante la presentación del informe de Acció, elaborado con los datos de la plataforma Barcelona & Catalonia Startup Hub.

En los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, la cifra total de inversión captada es de 6.106 millones de euros, duplicando los 2.659 millones de euros captados los cinco años previos, entre 2016 y 2020.

TIPOS DE EMPRESAS

Por tipos de empresas, gran parte de estas startups, 429 compañías, son scale-ups, con una plantilla de 17.340 personas y una cifra de negocio de 1.575 millones de euros; 374 empresas son startups 'deep tech', con 2.846 trabajadores y 167 millones de euros de facturación y 308 son spin-offs, con una plantilla de 2.900 personas y una facturación conjunta de 185 millones de euros.

Estos tres tipos de compañías emergentes, ha valorado Baró, las scale-ups representan la madurez y potencial de crecimiento del ecosistema empresarial en el territorio, mientras que las compañías 'deep tech' y los spin-offs son un ejemplo de capacidad de transformación y respuesta a los retos del futuro y del modelo de transferencia de conocimiento del sector académico al industrial.

MARCO GLOBAL

Sàmper ha valorado que Catalunya, y especialmente, Barcelona se sitúa como el quinto mejor ecosistema de startpups en la Unión Europea, a pesar de que, ha recordado, no sea un estado propio, lo que hace que esté "muy bien posicionada" en la competición.

"Barcelona tiene delante a ciudades como París, Berlín o Londres que están en una división diferente, insisto, con el apoyo que es contar con la fuerza que da un Estado, y está muy al nivel de ciudades como Estocolmo o Ámsterdam", ha dicho el conseller.

En términos de comercio con el exterior, los datos del informe desglosados este lunes por el conseller y el secretario apuntan a que un 61% de las startups catalanas exportan al exterior, con Estados Unidos como principal socio comercial, un reflejo, ha defendido Sàmper, del componente tecnológico del conjunto de compañías.

ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Tras la declaración del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar inconstitucionales los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump, y el consiguiente anuncio del mismo de un nuevo arancel 'global', el conseller de Empresa y Trabajo ha afirmado que es momento de analizar de nuevo el impacto.

"El Tribunal Supremo ya ha dejado claro cuál era la legalidad, y ahora lo que debemos hacer desde Acció y haremos desde el Departamento es analizar cómo nos afecta esta nueva posición de Estados Unidos", ha adelantado Sàmper.