Catalunya registró 114 agresiones sexuales a trabajadores penitenciarios en 2025, según Marea Blava

Archivo - Centro Penitenciario Brians 1. - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró 114 agresiones sexuales a trabajadores penitenciarios en 2025, según un informe elaborado por Marea Blava a partir de datos oficiales y de datos extraídos de antiguos estudios de la citada asociación.

Según Marea Blava, se registraron 9 agresiones sexuales físicas, 14 casos de violencia sexual física, 11 casos de exhibicionismo, 38 episodios de violencia sexual verbal y 42 conductas sexistas.

Además, sostienen que se produjeron 699 agresiones a trabajadores penitenciarios: 47 funcionarios sufreron lesiones graves, 107 padecieron lesiones leves y 545 no sufrieron lesiones.

Sostienen que los episodios de violencia contra funcionarios de prisiones son "un mal endémico y consolidado en el sistema penitenciario catalán" y que se producen 1,92 agresiones diarias, de forma que en el último año las agresiones han aumentado un 26% respecto al año 2024.

Por prisiones, el Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), es el que más agresiones a funcionarios registra, con 250 trabajadores agredidos --8 con lesiones graves y 242 con lesiones leves o sin lesiones--, seguido del Centre Penitenciari Brians 2, también en Sant Esteve Sesrovires, con 125 agresiones --8 graves y 117 leves o sin lesiones--.

La cárcel que menos agresiones concentra es el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (Wad Ras), con un total de 7 casos --2 graves y 5 sin lesiones o con lesiones leves--.