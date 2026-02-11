Catalunya registró un aumento del 7,8% en las llamadas operativas al 112 en 2025

Archivo - Sala del CAT112 donde se reciben llamadas de emergencia - GOVERN - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya CAT112, que depende de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública, recibió en 2025 un total de 2.558.351 llamadas operativas, lo que supone un 7,8% más que en 2024, ha informado el departamento en un comunicado este miércoles.

Las comunicaciones recibidas en 2025 suponen el mayor incremento de los últimos años, y desde la Conselleria explican que una llamada al 112 se considera operativa cuando implica la intervención de algún cuerpo de Emergencias, como Mossos d'Esquadra, Policía Local, Bombers, Protecció Civil o el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En lo referente al servicio de atención, el 97% de las llamadas se atendieron antes de 10 segundos, una cifra que se sitúa por encima del objetivo del 95%.

Según los datos del departamento, se observa un incremento de llamadas a partir del mes de mayo, principalmente durante los meses de verano, y el mayor volumen se registró en junio (262.768), julio (258.464) y agosto (242.905), mientras que los meses con menos comunicaciones fueron noviembre (201.103), abril (198.635), enero (185.637), marzo (185.162) y febrero (164.165).

El mayor número de llamadas se registró el día de la verbena de Sant Joan (12.261), seguido del apagón general (5.631), y Fin de Año (5.698).

Otros episodios relevantes fueron los causados por las fuertes lluvias del 12 de julio (1.778) y del 12 de octubre (1.758), los fuertes vientos del 23 de octubre (1.750) y la nube tóxica del 10 de mayo (1.416) en un establecimiento químico de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).