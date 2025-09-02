Catalunya es la segunda comunidad con una mayor condonación de la deuda del FLA, con 17.104 millones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d), en una imagen de archivo. - David Oller - Europa Press - Archivo

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que sitúa a Catalunya como la segunda comunidad autónoma más beneficiada en términos absolutos, con una condonación de 17.104 millones de euros.

Así, Catalunya se sitúa por detrás de Andalucía, con 18.791 millones de euros, y por delante de la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones, y de la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones.

En total, el Estado prevé absorber 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que según el Gobierno no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio".

Asimismo, el ejecutivo de Pedro Sánchez considera esta medida "es un paso más en esa dirección de fortalecimiento del Estado de las autonomías, que además cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC".

¿CÓMO SE CALCULA?

El anteproyecto de ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero.

Tiene tres fases, donde se identifica el sobreendeudamiento, se controla que ninguna comunidad autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada y se realizan ajustes adicionales.

En el caso de Catalunya, la tercera fase, en la que también se fija una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF, implica añadir 484 millones de euros.

PROCEDIMIENTO DE ASUNCIÓN DE LA DEUDA

En el caso de las Comunidades con deuda del FLA, como Catalunya, la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto.

Se empezará por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019.

A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a este.