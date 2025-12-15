Catalunya sitúa proyección económica, europeísmo y cooperación como ejes de la acción exterior de 2026

Duch sitúa el europeísmo y la cooperación en el centro de la acción exterior de 2026 - GENERALITAT

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha explicado este lunes los tres grandes bloques de actuación que marcarán la agenda de 2026 de su cartera: el fomento de la proyección económica de Catalunya, la defensa del europeísmo y la modernización de la cooperación al desarrollo.

Lo ha dicho en la segunda reunión de esta legislatura de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea, el órgano que coordina las políticas y las actuaciones de los departamentos de la Generalitat en materia de acción exterior.

"Todos los departamentos, de una forma u otra, hacemos acción exterior. Pero esta acción exterior debe estar coordinada", ha recordado el conseller ante los representantes de los departamentos de la Generalitat.

PROYECCIÓN ECONÓMICA

Para Duch, el actual contexto internacional está afectando a las "relaciones transatlánticas", especialmente a las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Ante este escenario, ha destacado la importancia de que Catalunya diversifique relaciones, concretamente con Asia y América Latina, y ha instado a consolidar relaciones con países como Corea del Sur y Vietnam, así como con el sudeste asiático, para explorar colaboraciones en sectores como la innovación y la tecnología.

También ha señalado que la acción exterior del Govern pondrá el foco en América Latina para capitalizar el acuerdo UE-Mercosur y, a la vez, estrechar los lazos con países como México, del que ha dicho que "es la entrada a toda Norteamérica".

EUROPEÍSMO

En clave europea, Duch ha subrayado la vocación europeísta que a su parecer caracteriza a Catalunya, así como la conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la actual Unión Europea.

"Es muy difícil hablar de democracia sin hablar de Europa, y es muy difícil hablar de Europa sin hablar de democracia. Éste debe ser el instrumento en un momento en el que vemos la extrema derecha, o países como Rusia o EE.UU., atacan la propia integridad europea", ha destacado.

COOPERACIÓN

Y en cuanto a la cooperación al desarrollo, el titular de Unión Europea y Acción Exterior ha hecho referencia a la necesidad de actualizar la ley catalana de 2001.

"Cuando se habla de cooperación en términos modernos, no se habla necesariamente de asistencia humanitaria, sino también de utilizar determinadas estructuras de inversión para mejorar la situación de los países y las regiones", ha apostillado.