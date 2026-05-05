Catalunya tendrá este 2026 un total de 101 playas y 24 puertos con bandera azul

Playa de Adarró en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 101 playas y 24 puertos catalanes han recibido la bandera azul para este 2026, que reconoce internacionalmente su calidad y sus servicios.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que se trata de un reconocimiento al trabajo "constante y riguroso" de gestión ambiental, seguridad y servicios de Catalunya, informa la Conselleria en un comunicado de este martes.

De entre las playas galardonadas, 27 corresponden al ámbito territorial de Girona, 24 a Barcelona, 23 al Penedès, 23 a Tarragona y 8 a las Terres de l'Ebre, mientras los puertos se ubican en la zona de Girona (9), la de Barcelona (8) y la de Tarragona y Terres de l'Ebre (7).