Catalunya tiene 266 niños menores de 5 años tutelados en centros, 14 menos que en noviembre de 2024

Archivo - Un niño camina de la mano de un adulto en una foto de archivo de Europa Press. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tiene 266 niños de entre 0 y 5 años que viven en centros residenciales, 14 menos que en noviembre de 2024 (280), cuando la Generalitat aprobó un plan estratégico de 2,3 millones de euros para aumentar el número de familias de acogida a menores tutelados de hasta 6 años.

De estos 266, 163 ya tienen demanda de familia de acogida, y hay otros 227 menores que ya están viviendo con una de estas familias, según datos de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat facilitados a Europa Press.

La comunidad autónoma cuenta actualmente con 757 familias acogedoras, una cifra ligeramente por debajo de las 787 de hace un año, y lejos de las 1.400 que la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, identificó como cifra ideal, aunque "ambiciosa".

Además, en mayo de 2022, las comunidades autónomas y el Gobierno se comprometieron a que en 2026 no hubiera ningún menor viviendo en centros de acogida, algo que la Conselleria afirma, en declaraciones a Europa Press, que es "un mandato legal" y un reto como administración, en el que asegura que trabaja activamente.

VALORACIÓN "POSITIVA" DE LA ESTRATEGIA

En noviembre de 2024, la Generalitat diseñó la Estrategia de desinstitucionalización para menores de 6 años, siendo uno de los ejes principales la promoción de la acogida familiar.

La Conselleria hace una valoración global "positiva" del plan: ha explicado que se han reforzado los equipos para reducir plazos, se ha encargado un apoyo externo para la tramitación de la documentación identificativa de los niños y se está trabajando en una mejor coordinación de los equipos de seguimientos de visitas.

También se ha aprobado la deducción por acogida en el tramo autonómico del IRPF, y se trabaja en cambios legislativos y en otras medidas "orientadas al beneficio de las familias acogedoras".