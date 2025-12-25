Catalunya tiene carreteras afectadas por la nieve sobre todo en Lleida

Archivo - Un coche circula por una carretera en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tiene carreteras afectadas por la nieve este jueves desde la mañana, sobre todo en Lleida, y también alguna en Girona y Barcelona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

En Lleida hay restricción de vehículos de tercera categoría en la N-260 Xerallo-Pont de Suert y en la N-260 Ribera d'Urgellet-Soriguera, y restricción para vehículos articulados en la N-230 Vilaller-Vielha e Mijaran.

Hacen falta cadenas en la C-28 en el Port de la Bonaigua, N-141 Bossòst, C-142b Pla de Beret, C-462 y C-563 Josa i Tuixén, C-28 Port de la Bonaigua, L-500 y L-501 Vall de Boí, LV-5004 Espot, LV-4036 Llers de Cerdanya, LP-4033a y LP-4033b Bellver de Cerdanya, LV-5224 Sort, L-503 la Torre de Cabdella, LV-4241 Lladurs-Guixers, LV-5055 Vielha-Vilamós, LV-5052 Vielha e Mijaran, L-911 Isona y Conca Dellà, LV-5131 Sort-Soriguera, LV-5134 Valls d'Aguilar, LV-4037 Prullans, LV-5223, LV-5223 y LV-5225 Sort.

En Girona, hay restricción de vehículos de tercera categoría en la GIV-4016 en la Collada de Toses.

Y en Barcelona se ha cortado por nieve y viento la BV-4024 en el Coll de Pal.