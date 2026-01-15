Catalunya tiene un déficit de 15.761 plazas residenciales, según directores de Servicios Sociales

Archivo - Persona mayor en una foto de archivo.
Archivo - Persona mayor en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 15 enero 2026 18:25
Seguir en

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha detectado que Catalunya tiene un déficit de 15.761 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años.

El número de plazas públicas y privadas se situaba en 64.333 en 2024, un aumento respecto a 2023 (62.030) pero por debajo de 2022, cuando se alcanzaron las 65.258, según recoge la asociación en un comunicado de este jueves.

Por tipo de financiación, el 72,9% (46.917) de las plazas eran públicas, mientras el 27,1% (17.416) eran privadas.

La ocupación media de las plazas residenciales catalanas es del 73,3%, por debajo de la media española, que es del 82,4%.

Asimismo, el tamaño medio de las residencias en Catalunya es de 60,4 plazas, también por debajo de la media del conjunto del Estado, que se sitúa en 73,5.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado