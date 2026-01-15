Catalunya tiene un déficit de 15.761 plazas residenciales, según directores de Servicios Sociales

Archivo - Persona mayor en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha detectado que Catalunya tiene un déficit de 15.761 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años.

El número de plazas públicas y privadas se situaba en 64.333 en 2024, un aumento respecto a 2023 (62.030) pero por debajo de 2022, cuando se alcanzaron las 65.258, según recoge la asociación en un comunicado de este jueves.

Por tipo de financiación, el 72,9% (46.917) de las plazas eran públicas, mientras el 27,1% (17.416) eran privadas.

La ocupación media de las plazas residenciales catalanas es del 73,3%, por debajo de la media española, que es del 82,4%.

Asimismo, el tamaño medio de las residencias en Catalunya es de 60,4 plazas, también por debajo de la media del conjunto del Estado, que se sitúa en 73,5.