La Catedral de Barcelona inicia la restauración de las fachadas de la Casa de l'Almoina

Fotografía de la Casa de l'Almoina, en Barcelona. - CATEDRAL DE BARCELONA

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Barcelona ha iniciado esta semana los trabajos de conservación de la Casa de l'Almoina, un edificio situado en el barri Gòtic y declarado Bé Cultural d'Interès Nacional, con el objetivo de reparar las fachadas y la cubierta para garantizar su preservación a largo plazo.

Las obras han arrancado con la instalación de los andamios para proceder a la limpieza y reposición del mortero de las juntas, unas tareas que se alargarán durante los próximos ocho meses con la finalidad de impermeabilizar la estructura frente a posibles filtraciones de agua, informa la organización en un comunicado este martes.

Este proyecto de rehabilitación cuenta con la cofinanciación del programa estatal 2% Cultural del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana (MIVAU) y de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya.