El catedrático Jan Stuhler, Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica

El catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid Jan Stuhler. - FUNDACIÓN BANCO SABADELL

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid Jan Stuhler ha sido galardonado con el XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica por su trabajo sobre economía laboral y pública, informa en un comunicado este miércoles la Fundación.

Stuhler ha centrado su trabajo en investigaciones empíricas en los campos de la economía laboral y la economía pública, con un enfoque particular en la movilidad intergeneracional.

La presidenta del jurado, Teresa Garcia-Milà, ha explicado que el catedrático "ofrece un análisis detallado de los mecanismos a través de los cuales se transmite la desigualdad a lo largo de varias generaciones".

La fundación ha señalado que Stuhler combina herramientas econométricas con una mirada "crítica y contextualizada", y que sus contribuciones son referencia clave para comprender los procesos de reproducción de la desigualdad y para orientar el diseño de políticas públicas para promover una mayor igualdad de oportunidades.

Stuhler también ha centrado su análisis en el efecto de la inmigración en los mercados laborales, y ha señalado que la voluntad es "ofrecer una visión más completa de cómo los mercados laborales se ajustan frente a los cambios demográficos e institucionales".