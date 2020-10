El CCCB estrena en primicia la última película de William Kentridge en una muestra sobre su obra

William Kentridge "Drawing for Tide Table", 2011. Carbón vegetal sobre papel. Cortesía del artista.

William Kentridge "Drawing for Tide Table", 2011. Carbón vegetal sobre papel. Cortesía del artista. - WILLIAM KENTRIDGE / CCCB

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) estrenará en primicia en Europa la última película de la serie 'City Deep' del sudafricano William Kentridge --Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2017--, en el marco de una exposición sobre la obra del artista, titulada 'Lo que no está dibujado' y disponible del 9 de octubre al 21 de febrero del 2021.

Junto al film, el CCCB expondrá nueve tapices de gran formato, la instalación audiovisual 'More Sweetly Play the Dance', siete dibujos originales y la serie de cortometrajes 'Drawings for Projection', "que se muestra completa por primera vez en el mundo", ha explicado este jueves en una rueda de prensa la directora general del CCCB, Judit Carrera.

"Kentridge es una de las voces de referencia de la creación contemporánea, que ha cultivado una gran variedad de lenguajes artísticos, desde la animación, al dibujo, al teatro o a la ópera, y que ha cultivado sobretodo la intersección entre todos estos lenguajes", ha explicado Carrera.

Por otra parte, además de ser una muestra poliédrica del creador africano, la intención de los organizadores es conseguir crear un "espacio de reflexión" sobre el poscolonialismo, las "cicatrices del pasado", desde el apartheid a las migraciones humanas, y la "dialéctica entre las zonas de poder y los márgenes de exclusión de la sociedad europea contemporánea".

El jefe de exposiciones del CCCB, Jordi Costa, ha añadido que Kentridge sabe "valorar, explotar y profundizar la polisemia", utilizando múltiples técnicas y formatos para expresar mensajes que quieren significar muchas cosas a la vez, y que tratan, sobretodo, el apartheid en Sudáfrica o las migraciones humanas.

ESPACIO DE REFLEXIÓN

Costa ha explicado que la muestra "conecta con dos preocupaciones que han estado muy presentes en la historia del CCCB: por un lado, la mirada sobre el apartheid; y por el otro el interés y curiosidad por la creatividad y el continente africano".

Así, la directora general del centro ha afirmado que la muestra quiere ser un espacio de reflexión y diálogo: "Con este proyecto el CCCB tiene la intención de generar un debate crítico sobre las heridas todavía abiertas del colonialismo y la segregación racial en el mundo de hoy, y también en nuestra casa", ha declarado Carrera.

De hecho, paralelamente a la exposición, el CCCB presenta un programa de actividades que se iniciará el sábado 10 de octubre con el diálogo entre William Kentridge y la artista india Nalini Malani, que hasta el 29 de noviembre presenta la exposición retrospectiva 'No me oyes' en la Fundació Joan Miró.