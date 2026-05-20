El CCCB explora la evolución del culto a la belleza en una exposición con más de 400 piezas

Exposición 'El culto a la belleza' en el CCCB - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) recorre en la exposición coral 'El culto a la belleza' la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la historia, cómo se construyen los cánones estéticos a través de más de 400 piezas y reivindica los cuerpos y las bellezas excluidas de la norma.

En rueda de prensa, la directora del CCCB, Judit Carrera, ha subrayado que es un tema "más pertinente que nunca, por el poder de la industria estética, las redes sociales y el selfie", que tiene profundas implicaciones políticas, sociales, de género y en el ámbito de la salud.

La muestra, coproducida por el CCCB junto a la Wellcome Collection de Londres y que se podrá ver en Barcelona desde este jueves al 8 de noviembre, nace de un proyecto de la comisaria Janice Li, que se pudo ver en la capital inglesa en 2023 y que ahora llega adaptada a Barcelona.

El jefe del departamento de Exposiciones del CCCB, Jordi Costa, ha subrayado que la exposición no es una tesis cerrada, quiere generar debate y aborda cómo se crean los cánones de belleza, los vectores que influyen y cómo se ha creado una cultura de la autoimagen.

El recorrido de la muestra hace dialogar obras de arte, documentos, objetos históricos e instalaciones contemporáneas para abordar cómo la idea de belleza está condicionada por la moralidad, el estatus, la salud, la edad, el género o el origen étnico, se adentra en la industria de la cosmética y pone el foco en la piel, el cabello o la carne como campo de batalla en la lucha por el control de los cuerpos.

La exposición incluye desde cuadros de Isidre Nonell a fotografías de Colita, pasando por obras de William Hogarth, Josep Llimona, Roberta Marrero, Norma Pérez, Lorenza Böttner, Carlos Motta, Ren Buchness, Marina Vargas, Colectivo Ayllu y Arvida Byström, entre muchos otros.

También incluyen carteles reivindicativos sobre el derecho al cuerpo, de anuncios de perfumes, una selección de Barbies y otros muñecos, una instalación escultórica multimedia de Beauty Sensorium que presenta cinco recreaciones de ungüentos cosméticos del Renacimiento; la revisión de 'La maja' a cargo de Peliagudas, y la escultura 'Reflexions of Narcissus' de Lesley Yendell, que recuerda al trono de la serie 'Juego de tronos', pero realizado con espejos.

La muestra en el CCCB incluye obras de nueva creación para esta exposición como una nueva versión del proyecto 'Humanae' de la brasileña Angélica Dass, que demuestra que raza e identidad no se pueden reducir al color; la instalación olfativa 'Perfumes masculinos' de la Fundación Ernesto Ventós y una sala concebida por Xcessive Aesthetics que evoca la experiencia sensorial del lavabo de una discoteca.

Se incluyen como novedad en Barcelona la serie fotográfica de la iraní Shirin Fathi 'The disobedient nose' y la instalación de la artista anónima Narcisister, una escultura antropomórfica de 3 metros de altura, modelada con los objetos de la su madre muerta.

"RADICALMENTE CONTEMPORÁNEA"

Janice Li ha asegurado que no existe un ideal de belleza global y que la muestra explora por qué desde el inicio de la historia la humanidad está "obsesionada con un nuevo ideal, ahora cada semana con Tiktok".

La cocomisaria Júlia Llull ha explicado que en esta exposición del CCCB han querido explorar la potencia de las disidencias frente al canon, a lo que la cocomisaria y artista blanca arias ha subrayado que no es una muestra utópica, sino "radicalmente contemporánea".