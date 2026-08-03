CC.OO de Catalunya alerta del crecimiento de los accidentes de trabajo y pide planes de choque

Sede de CC.OO en Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO de Catalunya ha alertado este lunes del crecimiento de los accidentes de trabajo y ha pedido a la Generalitat y al Gobierno de España planes de choque contra la siniestralidad.

Los accidentes mortales en el trabajo y en los trayectos de ida o vuelta han ascendido a 60 víctimas, un 48,65% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat a los que ha hecho referencia el sindicato en un comunicado.

"Estamos ante un problema estructural, de modelo productivo y de organización del trabajo, fundamentado en altos ritmos de trabajo, salarios bajos y escasez de valor añadido", han asegurado.

El sindicato ha cuestionado las políticas preventivas de las empresas y ha destacado que el 43,75% de los fallecimientos durante la jornada laboral está vinculado a causas traumáticas que tienen una "íntima relación con la organización del trabajo, la falta de desconexión y de tiempo de descanso".

"INACEPTABLE"

CC.OO de Catalunya ha hecho referencia al incremento "inaceptable" de los fallecidos 'in itinere', es decir, en los trayectos de ida o vuelta al trabajo, número que se ha incrementado un 70% respecto al mismo periodo del año anterior hasta las 17 víctimas.

Además, ha reclamado la jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción de salario para mejorar la salud de los trabajadores.