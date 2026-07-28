CC.OO. de Catalunya celebra la "elevada creación de empleo" en el segundo trimestre

Archivo - Un cocinero en un bar de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha celebrado "la elevada creación de emploe" en el segundo trimestre de 2026, ha dicho que la comunidad autónoma ha alcanzado el nivel de empleo más alto de su historia y ha calificado de positiva en términos generales la evolución del mercado de trabajo.

Lo ha dicho en un comunicado este martes tras publicarse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra una disminución del 21,27% en el número de parados en Catalunya en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, hasta los 343.000.

El sindicato ha apuntado que los datos de este trimestre contrastan con los registrados en el anterior periodo, que fueron "mucho peores" y que estaban afectados por un peso muy elevado de la actividad estacional.