CC.OO. de Catalunya exige a Junts que proteja los contratos de alquiler en el Congreso

Archivo - Vista panorámica de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya, miembro de la plataforma 'Crida pel Dret a l'Habitatge', se reunió el pasado viernes con el grupo parlamentario de Junts para reclamar que, este martes en el Congreso de los Diputados, impida la finalización de unos 300.000 contratos de alquiler en Catalunya en los próximos dos años.

"Los catalanes y las catalanas necesitamos que sus decisiones en el Congreso de los Diputados beneficien a la mayoría de la población y no a los intereses de entidades financieras", asegura CC.OO. en un comunicado este lunes.

Junts per Catalunya ha afirmado que votará en contra del decreto de prorroga de los contratos de alquiler, por lo que el sindicato destaca la necesidad de que los partidos catalanes defiendan a la población de Catalunya: "Y a las empresas que realmente nos proporcionan servicios de manera asequible y mantienen vivos nuestros barrios y ciudades".