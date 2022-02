CC.OO. de Catalunya se felicita por la aprobación de la reforma laboral

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya se ha felicitado por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, en un comunicado este jueves.

El Real Decreto Ley se ha aprobado este jueves por 175 votos a favor y 174 en contra, tras contar con el aval de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT, UPN, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Coalición Canaria.

En contra han votado el PP, Vox, ERC, PNV, EH-Bildu, la CUP, el BNG y Foro Asturias.

El sindicato ha defendido que el texto "tendrá consecuencias directas, inmediatas y positivas en la vida de muchas personas" y ha recordado que es fruto de un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y la patronal.

El sindicato ha asegurado que con la nueva ley, "el contrato indefinido es la norma y las contrataciones temporales solo se podrán hacer por causas muy bien justificadas", además de que no podrán durar más de seis meses ni encadenar más de 18 meses sin pasar a ser indefinidos.

El Real Decreto Ley elimina el contrato de obra y servicio, que CC.OO. ha definido como "una de las grandes fuentes de precariedad y fraude" y que, según el sindicato, ya ha tenido efectos en los datos del paro de enero.

También recupera la ultraacticidad y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre el de las empresas y se redefinen los contratos de formación, entre otros.

CRITICA A LOS PARTIDOS

El sindicato ha criticado a los "grupos políticos que no han considerado necesario" realizar estos cambios y ha asegurado que se han mantenido firmes en el apoyo a la reforma laboral del PP de 2012.

"No entendemos que desde el mismo espacio de izquierda donde se dio impulso a la investidura del Gobierno ahora se vote en contra de los intereses de la clase trabajadora", ha asegurado la organización.

El sindicato ve "casi imposible que esta oposición no tenga consecuencias en el marco del diálogo social catalán" y ha recordado que en los próximos meses se deberá gestionar la llegada de los fondos Next Generation y se deberá negociar el Pacte Nacional per a l'Indústria, el Pacte per la societat del coneixement Y la Agència catalana de la Formació i Qualificació Professional.