CCOO de Catalunya pide instrucciones claras al Govern y flexibilidad a las patronales por Rodalies

La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha reclamado este lunes al Govern de la Generalitat que de instrucciones claras y precisas que permitan a las personas planificar sus trayectos ante la situación de Rodalies, a la vez que ha pedido a las patronales "flexibilidad" a la hora de aplicar las normativas que recogen los derechos de los trabajadores.

"Ya hay una normativa legal que recoge cuáles son los derechos de los trabajadores en situaciones como las actuales y, por lo tanto, lo que pedimos a las patronales es que tengan flexibilidad y que no pongan impedimentos en la aplicación de esta normativa", ha reiterado López en declaraciones a los medios de comunicación.

Lo ha dicho después de la reunión celebrada este lunes entre la Generalitat y los principales agentes sociales, antes de recordar que existe una recomendación de teletrabajo para aquellas personas que puedan hacerlo, además de una serie de permisos, en el caso que el teletrabajo no pueda realizarse, recogidos en esas normativas.

"Lo que estamos negociando en estos protocolos es que no haya conflictividad en la aplicación de estas situaciones, pero que son situaciones que ya la normativa recoge", ha recordado López.

También ha pedido que no sean los trabajadores quienes tengan que pagar los diferentes cortes de Rodalies al verse obligados a buscar medios alternativos por su cuenta y "pagarlos de su bolsillo".

RECLAMO POLÍTICO

La dirigente sindical ha apelado a las formaciones políticas para que sean un "espacio de solución de problemas" que necesitan las personas trabajadoras y los ciudadanos de Catalunya.

"Décadas de infrafinanciación no se soluciona de golpe, somos conscientes, pero tener unos presupuesto o tener 4.700 millones de euros más a partir del nuevo modelo de financiación son vías para tener más recursos que destinar a la movilidad de la clase trabajadora", ha defendido.