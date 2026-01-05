CCOO de Catalunya pide una "perspectiva amplia" para alcanzar el pleno empleo

Evolución del paro en Catalunya y España - CCOO

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha pedido trabajar con una "perspectiva temporal amplia" que refuerce las políticas para alcanzar el reto del pleno empleo en el territorio, así como reducir el paro estructural existente en Catalunya.

Así lo ha expresado este lunes en un comunicado tras la publicación de los datos del paro de diciembre, que muestran una subida en 1.860 personas en diciembre en Catalunya (+0,58), mientras que, en comparación con el año pasado, el paro disminuyó en 11.959 personas (-3,57).

"Aunque es cierto que en Catalunya partimos de unos niveles de desempleo más bajos que el resto de España, y por tanto cada vez es más difícil reducir el paro, de consolidarse esta tendencia en los próximos meses, se trataría de un elemento preocupante que debería motivar un análisis profundo", añade el comunicado.

Ante esta situación, el sindicato ha pedido "aprovechar" el crecimiento del consumo de los hogares como un motor de crecimiento económico y de la ocupación, así como desarrollar las oportunidades que ofrecen los sectores relacionados con la transición ambiental, demográfica y digital.

CCOO de Catalunya también ha recordado que, pese a la reducción del paro, "no podemos dejar de alertar de los elevados riesgos de cronificación del paro para una parte importante de personas", por lo que ha insistido en la necesidad de reforzar los programas de ocupación específicos para algunos de estos colectivos.