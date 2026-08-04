CC.OO. de Catalunya reclama la necesidad de "medidas efectivas" para abordar el paro juvenil

Archivo - Trabajador traslada las cajas de papeletas a una furgoneta en un taller municipal durante la preparación del material para las elecciones catalanas del 12M, a 6 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Talleres Municipales del Ayun - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha reclamado la necesidad de impulsar "medidas efectivas" para abordar el paro juvenil, ya que según el sindicato las personas jóvenes no participan con la misma intensidad de la reducción de paro que sí se observa en las personas en situación de paro de mayor edad.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado este martes a la publicación de los datos del paro de julio, que muestran que el paro disminuyó en 4.549 personas respecto al mismo mes de hace un año (-1,42%) en Catalunya y que la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 16.529 afiliados en julio respecto al mes anterior (+0,41%), lo que sitúa el número total de ocupados en 4.024.750.

El sindicato ha afirmado también que el actual proceso de regularización de extranjería irá comportando progresivamente un mayor uso de los servicios públicos de empleo, por lo que ha pedido más recursos públicos para garantizar una adecuada atención sociolaboral: "Dado que ya disponemos de presupuestos de la Generalitat aprobados, no existen excusas".