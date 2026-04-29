CC.OO. de Catalunya y la UdG colaboran para investigar el impacto de la IA en el ámbito laboral

Representantes de CC.OO. De Catalunya, la Confederació de CC.OO. Y la Universitat de Girona (UdG) - CC.OO. DE CATALUNYA

GIRONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya, la Confederació de CC.OO. y la Universitat de Girona (UdG) han formalizado un convenio de colaboración para desarrollar investigación conjunta sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la digitalización en el trabajo, la democracia y los derechos de las personas trabajadoras.

Esta colaboración está orientada a articular respuestas coordinadas y a garantizar derechos en un entorno económico y tecnológico "cada vez más interdependiente", informa el sindicato este miércoles en un comunicado.

CC.OO. ha defendido que la transición digital "no es neutra y su desarrollo debe someterse a control democrático", por lo que la investigación se plantea como una herramienta estratégica para generar conocimiento riguroso e independiente que permita anticipar impactos, disputar el relato dominante sobre la tecnología y reforzar la capacidad de intervención sindical en la regulación y negociación colectiva.

Además, este acuerdo prevé explorar la creación de un Hub de Investigación e identificar nuevas necesidades formativas en IA, con el objetivo de dotar al movimiento sindical de más herramientas para "afrontar una transformación que afecta no sólo al trabajo, sino al conjunto de la sociedad".

La iniciativa empieza con dos proyectos de investigación que abordan el papel de la IA desde una doble perspectiva, tanto en la transformación de las condiciones de trabajo como en su uso dentro de la acción sindical.