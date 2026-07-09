CC.OO. conmemora 50 años de su Asamblea de Barcelona reivindicando su papel durante la transición

CC.OO. conmemora 50 años de la Asamblea de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha conmemorado este jueves los 50 años de la Asamblea de Barcelona de 1976, durante un acto en que el sindicato ha reivindicado su papel durante la transición: "La democracia, entre otras cosas, existe gracias al papel de las y los sindicalistas de Comisiones Obreras".

Lo ha dicho su secretario general, Unai Sordo, en su discurso durante el acto, en que también han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la secretaria general de CC.OO. en Catalunya, Belén López.

El 11 de julio de 1976, una semana después de caer el Gobierno de Carlos Arias Navarro, CC.OO. celebró su última asamblea clandestina de carácter estatal en la iglesia de Sant Medir, en el centro de Barcelona, con más de 600 delegados de toda España.

Sordo ha defendido la figura del sindicato ahora que, según él, se cuestiona el papel constitucional y la capacidad de intervención colectiva y democrática de los agentes sociales: "Es muy importante poder decir que, si enarbolamos esas banderas, que si tenemos esas capacidades, es porque nos lo ganamos".

Ha asegurado que CC.OO. es la expresión colectiva de un anhelo: "Un anhelo de una sociedad que en los años 60 aspiraba a algo tan humano y tan revolucionario como querer vivir mejor materialmente y, si se me permite, espiritualmente", con derechos laborales y condiciones dignas dentro y fuera del trabajo.

"La transición de una dictadura a una democracia es un proceso complejo y necesariamente es un proceso multicausal y no obedece ni a un movimiento ni a dos ni a tres. Pero esa transición y esa llegada a la democracia no se explica en España sin el papel fundamental de la movilización de los trabajadores y de la parte más consciente de la sociedad", ha añadido.

Además, ha asegurado que la historia no se repite pero "a veces rima y reverbera en el presente", y ha añadido que buena parte de la derecha que está marcando la pauta no procede del reformismo de Adolfo Suárez, sino del del reaccionarismo de Manuel Fraga y de Carlos Arias Navarro, ha dicho.

BELÉN LÓPEZ

Belén López ha asegurado que la democracia española se construyó gracias al empuje de miles de trabajadores que "pusieron al régimen contra las cuerdas" pero ha lamentado que esta democracia está amenazada y en crisis.

"Estamos sufriendo una pérdida de la centralidad del trabajo como articulador de las luchas sociales", y ha advertido de que, cuando el trabajo pierde la centralidad, ganan terreno otros ejes de conflicto, como los identitarios.

Para ella, estos son mucho más cómodos para el capital, ya que "ponen a competir a las personas por unos recursos escasos, en lugar de luchar por la distribución de los beneficios y por reclamar mayores cuotas de igualdad".

Además ha reivindicado que el sindicalismo de clase ya no se entiende sin el feminismo: "En aquellas fotos de la Asamblea del 76 se destilaba testosterona a mansalva. Las mujeres estábamos invisibles, tejiendo redes de solidaridad, pero hoy reivindicamos con orgullo que somos un sindicato feminista".