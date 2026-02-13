CC.OO. destaca el descenso de precios en Catalunya y la "resistencia" a bajar el de alimentos

Archivo - Detalle de una pescadería, en el Mercado de la Boquería de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha destacado textualmente el importante descenso de los precios y la previsión de la normalización de estos durante los próximos meses en el territorio, pero ha alertado sobre la "resistencia" a bajar el precio de los alimentos, en sus palabras.

Ha reaccionado de esta forma a la publicación de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de enero, que en Catalunya se redujo hasta el 2% respecto a un año antes, medio punto menos que en diciembre (2,5%), según ha informado este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato ha llamado a la prudencia "ante una inflación subyacente que se resiste a bajar" y ha añadido que es necesario alertar sobre la resistencia también a la reducción de precios por parte de algunos componentes básicos de la cesta de productos, como son los alimentos, a su juicio.