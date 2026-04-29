CC.OO. Educació alerta que privatizar la FP "agrava la desigualdad y limita el futuro" de jóvenes

Archivo - Estudiantes de FP en una práctica, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. Educació ha presentado el informe 'L'FP en venda: com la privatització està robant el futur de la joventut', en el que alerta de que el aumento de la oferta privada en la FP "agrava la desigualdad y limita el futuro" de la juventud.

En un comunicado este miércoles, asegura que el informe constata que "el fuerte crecimiento del alumnado en FP no ha ido acompañado de una expansión suficiente de la red pública", y que esto ha hecho que la oferta privada absorba cada vez más demanda.

Afirma que en Catalunya la FP en línea o a distancia se ha convertido en un "vector de expansión de la privada" y que plantea retos de calidad y equidad si no se regula y supervisa con estándares homogéneos.

Según el informe, el alumnado matriculado en la FP de grado medio en centros privados en la modalidad a distancia ha crecido entre los cursos 2018-2019 y 2024-2025, un 288,32% (11.951 alumnos), frente al alumnado de educación pública que lo ha hecho en un 15,58% (409 alumnos).

En cuanto al grado superior, la modalidad a distancia ha crecido en términos globales un 174,33% (32.032 estudiantes), aunque la oferta pública lo ha hecho en un 17,66% (1.109 alumnos) y la privada un 230,84% (27.923), es decir, "13,07 veces más".

El sindicato critica que el acceso a la FP "depende cada vez más del lugar donde se vive y de la capacidad económica de las familias" y que se limitan las oportunidades formativas y profesionales y se afecta al papel de la FP como herramienta de cohesión.