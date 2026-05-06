CC.OO. Educació pide "responsabilidad" a Ustec·Stes y otros sindicatos y unirse al acuerdo

Ester Vila, Edu Núñez y Sílvia Montero (CC.OO. Educació) en rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO. Educació, Edu Núñez, ha pedido este miércoles a Ustec·Stes y el resto de sindicatos educativos convocantes del ciclo de movilizaciones hasta junio que hagan un ejercicio de "responsabilidad" y se unan al acuerdo educativo, suscrito con el Govern y también la UGT.

En rueda de prensa, ha insistido en la "mano tendida" para que el resto de sindicatos, en concreto Ustec·Stes, se sume a desplegar el acuerdo e incluso a mejorarlo, y ha añadido que CC.OO. es uno de los dos sindicatos mayoritarios en el conjunto de la educación, no solo entre el personal docente no universitario.

En cuanto al ciclo de movilizaciones anunciado tanto por Ustec·Stes como por Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, Núñez respeta "esta articulación del conflicto" pero no la comparte.

"Invitamos a entrar en esta dinámica al resto de sindicatos de encontrar soluciones, articular medidas concretas con su itinerario e impacto económico, para dar vías de salida a la educación", añade.

Insiste en que el acuerdo es "bueno" en sus contenidos y también flexible, es decir, que se puede ir mejorando en las distintas mesas con el Departamento; que supone más de 2.000 millones de euros en 4 años en el sistema educativo catalán, y que no depende de que haya nuevos Presupuestos.

MEDIDAS La responsable de Pública de CC.OO. Educació, Ester Vila, ha concretado algunas medidas para el próximo curso, con 93 nuevas dotaciones de Suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI); 25 nuevas SIEI+ (para alumnado con necesidades complejas en comunicación y lenguaje) e incorporar 40 maestros de audición y lenguaje (MALL).

También se prevéN 100 nuevos integradores sociales, con prioridad a los centros con alumnado más vulnerable y que en la actualidad han perdido esta figura; extender la figura del personal velador a Bachillerato y FP, con una dotación de 33.000 horas de atención y servicio para 52 centros de etapa postobligatoria; y 39 nuevas dotaciones de psicopedagogos.

La responsable del Personal Laboral de CC.OO. Educació, Sílvia Montero, ha asegurado que se incorporarán las figuras sanitarias en los centros sanitarios, con un despliegue para el próximo curso en el 50% de las regiones sanitarias catalanas, y con el horizonte en dos cursos de incorporar a 290 enfermeras y 58 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

"Esto implica que los centros donde hay niños con dificultades sanitarias estarán atendidos por personal cualificado", de manera que las curas sanitarias que necesiten las harán personal cualificado.

MEJORAS SALARIALES

En cuanto a las mejoras salariales, en la nómina de mayo se pagará el aumento del complemento específico en un único pago y se consolidará de manera prorrateada desde enero de 2027: este importe será de 838,89 euros para el cuerpo de docentes de Primaria y de 857,79 euros para el profesorado de Secundaria.

En el caso del PAE (Personal de Atención Educativa), las educadoras de guarderías de la Generalitat en abril ya comenzaron a cobrar el complemento de 473 euros con carácter retroactivo desde enero de 2026, y el resto del personal PAE comenzará a cobrarlo con carácter retroactivo también a partir de la nómina de mayo.

Las educadoras de educación especial, integradores sociales y técnicos de educación infantil cobrarán mensualmente 390 euros; y las auxiliares de educación especial, cocineras y oficial de mantenimiento, 310 euros mensuales.

OTRAS MEDIDAS

CC.OO. Educació está finalizando el protocolo de desconexión digital tanto para el personal docente como para el personal laboral de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, que pretende garantizar el "derecho efectivo a la desconexión digital, respetar el tiempo de descanso, permisos, incapacidad temporal y vacaciones".

También el sindicato está comenzando a trabajar en subcomisión de desburocratización para avanzar hacia un modelo de gestión "más ágil, digital e interoperable, con una reducción de trabajos repetitivos y administrativos".