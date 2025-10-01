CC.OO. entrega un año más sus cuentas a la Sindicatura de Comptes en un "ejercicio de transparencia"

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha entregado sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes como un "ejercicio de transparencia", una acción que realiza cada año, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Se trata de un trámite que no está obligado a hacer por ley, pero que el sindicato ejecuta para garantizar la legalidad y la transparencia y para reafirmar su "compromiso con la afiliación".

El sindicato ha considerado que realizar una auditoría de las cuentas debería "ser un imperativo para cualquier organización social y sindical", y ha recordado que el 85% de sus ingresos proviene de fondos propios.