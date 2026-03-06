CC.OO. de Mossos reclama chalecos antibalas adaptados ergonómicamente a las mujeres

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Àrea d'Igualtat de Mossos de CC.OO. ha instado a los grupos parlamentarios a que reclamen la provisión inmediata de chalecos antibalas adaptados a la morfología femenina, ya que el sindicato asegura que las mujeres están recibiendo chalecos de patrón masculino, lo que puede afectar a la capacidad operativa de las agentes.

"El uso de chalecos no adaptados puede provocar compresión mamaria, dificultades respiratorias, sobrecarga cervical y lumbar, limitaciones de movilidad y fatiga prematura", subraya el sindicato en un comunicado este viernes, donde apunta que la situación es especialmente sensible en el caso de mujeres en periodos de lactancia.

Por ello, considera necesario esta adaptación para lograr la "igualdad real" en los cuerpos policiales y alerta de la falta de recursos destinados en las políticas de igualdad dentro de un cuerpo de cerca de 20.000 efectivos.