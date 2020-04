CC.OO. pide a la Conca d'Òdena (Barcelona) agilizar que empleados confinados cobren la baja

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha pedido a los ayuntamientos de la Conca d'Òdena (Barcelona) agilizar las certificaciones para que los trabajadores confinados por la pandemia de coronavirus puedan cobrar la baja.

En un comunicado este miércoles, el sindicato ha reclamado poner en marcha "inmediatamente" las medidas previstas en el real decreto ley estatal para solucionar la protección social y articular la prestación por incapacidad y así dar certeza a los empleados de esta zona confinados, que no han podido acceder al teletrabajo y no tienen derecho a ninguna otra prestación pública.

CC.OO. ha lamentado que el real decreto ley no aclare una solución para las personas que sólo trabajan en la Conca d'Òdena pero no viven ahí, y ha añadido que se puede interpretar que la incapacidad temporal por la situación de excepcionalidad de confinamiento total sólo se reconocerá a las personas que no puedan salir a prestar servicios esenciales.

Según el sindicato, tampoco aclara si recibirán la baja asimilada al accidente de trabajo o una incapacidad temporal ordinaria.

"Pedimos a los ayuntamientos que aceleren la gestión con todas las empresas para emitir las certificaciones para todo el mundo, haciendo una interpretación amplia del criterio y aplicando la retroactividad", ha insistido CC.OO.