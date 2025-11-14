CC.OO. pide medidas para frenar los precios de la vivienda ante una subida "imparable"

Archivo - Construcción de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha pedido este viernes medidas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda tras analizar que los precios están creciendo de una manera "imparable".

Así ha reaccionado en un comunicado a los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), que señalan que los precios que más subieron en octubre en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron en el ámbito de la vivienda (+5,5%).

"Este incremento progresivo del precio de la vivienda interpela al conjunto de la sociedad pero, muy especialmente a los poderes públicos, que tienen competencias en la materia para actuar de forma decidida", ha añadido el sindicato.