CC.OO. pide un "protocolo específico" para la seguridad de Rodalies ante climatología adversa

Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, una vez restablecido el servicio. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha reclamado un "protocolo específico" para reforzar la seguridad en Rodalies frente a futuros episodios de climatología adversa, después de que el martes un maquinista en prácticas falleciera en un accidente ferroviario en Gelida (Barcelona), según ha informado en un comunicado este viernes.

Este jueves, CC.OO. y UGT de Catalunya mantuvieron reuniones con la Generalitat de Catalunya y el Grupo Renfe para abordar esta cuestión, pidiendo que cuando haya una meteorología adversa se realicen comprobaciones previas del estado de la infraestructura antes de autorizar la circulación de trenes.

El protocolo que reclaman incluye la realización de marchas blancas (exploradoras) para verificar el estado real de la infraestructura antes del restablecimiento del servicio, tanto en la situación actual como de cara al futuro.