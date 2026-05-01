CC.OO. y UGT de Catalunya defienden que "la ofensiva reaccionaria solo se parará con más derechos"

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya Belén López y el secretario general de CC.OO. de Catalunya Camil Ros - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya y UGT de Catalunya han llamado a combatir a la extrema derecha desde el sindicalismo: "La ofensiva reaccionaria solo se parará con más derechos, no con 'tiktoks', 'reels' y otros experimentos", ha asegurado la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López.

Así se ha pronunciado junto con el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, al final de la manifestación por el 1 de Mayo en Barcelona, que ha salido sobre las 12 horas de la plaza Urquinaona y ha recorrido toda la Via Laietana, y que ha congregado a unas 2.500 personas según la Guardia Urbana.

López ha reivindicado el acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los profesores alcanzado entre CC.OO. y UGT con el Govern, y que ha sido criticado por otros sindicatos, que han decidido convocar varias jornadas de huelga.

"Debemos poner en valor el acuerdo de Educación conseguido por los sindicatos mayoritarios de la educación, que somos UGT y CC.OO.", ha subrayado López, que ha sostenido que el pacto ha señalado el camino pero que se debe continuar luchando.

INTERVENCIÓN DE LA VIVIENDA

También ha reclamado un intervención pública "decidida" del mercado inmobiliario, ya que asegura que la vivienda es la mayor fuente de desigualdad, y ha exigido que haya una prórroga de los contratos de alquiler, tras lo que ha lamentado el voto en contra de esta medida de PP, Vox y Junts.

Ha exigido una reforma del despido que garantice que "por encima de los derechos de las empresas" están los de los trabajadores, y ha criticado que la patronal acuse a los trabajadores de hacer fraude con las bajas médicas.

"Este país tiene un problema de presentismo" y no de absentismo laboral, ha subrayado López, que ha reivindicado el derecho a la salud y ha lamentado que hay trabajadores a los que se les penaliza por no ir a trabajar estando enfermos.

Ha mostrado su solidaridad con los activistas de la Global Summud Flotilla que han sido capturados por el ejército israelí en aguas internacionales, y ha asegurado que los dramas humanitarios de la guerra en Oriente Medio "acaban afectando a toda la clase trabajadora".

CAMIL ROS

Por su parte, Ros ha llamado a convencer a los trabajadores de que no voten opciones de extrema derecha en las próximas elecciones y ha equiparado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Vox y Aliança Catalana: "Piensan lo mismo".

Ha defendido que a quienes más perjudican las políticas de la extrema derecha es a los trabajadores y ha avisado: "Si no queréis que pase lo mismo que en EE.UU., no podéis votar lo mismo", ha reclamado.

El líder de UGT se ha preguntado qué ganan los trabajadores votando contra sus propios intereses, y ha insistido: "Al fascismo lo podemos parar movilizándonos".

REGULARIZACIÓN

También ha definido las fronteras como un punto de encuentro y ha reivindicado la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno, tras lo que ha asegurado que solo hay dos modelos: "El del odio y el de la integración".

Ros ha pedido la absolución de los sindicalistas de UGT para quienes la Fiscalía está pidiendo penas de prisión por agresión en un piquete en la huelga general de 2012, y también la libertad para el miembro de UGT capturado por Israel mientras participaba en la Global Summud Flotilla.

Ha llamado a los trabajadores a agruparse y solidarizarse entre ellos y a no vivir solo de la crítica, tras lo que ha pedido "luchar para que la esperanza vuelva a ser una cosa normal del día a día".