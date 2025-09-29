CC.OO. y UGT llaman a una huelga el 15 de octubre en Catalunya en solidaridad con Palestina

Archivo - La secretaria general de CC.OO. Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CC.OO. de Catalunya y UGT de Catalunya, Belén López y Camil Ros, presentarán este martes en el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat la petición de convocatoria de huelga para el 15 de octubre contra "el genocidio en Palestina", informan ambos sindicatos en un comunicado este lunes.

En esa Conselleria, los secretarios generales serán recibidos por la directora de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del departamento.

Posteriormente, ambos participarán en la rueda de prensa de la presentación del manifiesto para la manifestación del 4 de octubre en conmemoración de los 2 años del inicio del "genocidio en Palestina", que tendrá lugar en la plaza del Rei a las 11 horas y convocada por Prou complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina.