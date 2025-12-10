CCOO y UGT piden aumentar en 3.600 millones el gasto social en los presupuestos de 2026

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Catalunya, Belén López Sánchez y Camil Ros, este miércoles en una rueda de prensa en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Catalunya, Belén López Sánchez y Camil Ros respectivamente, han pedido este miércoles aumentar en 3.600 millones el gasto social en los presupuestos de la Generalitat de 2026 respecto a 2023, teniendo en cuenta los suplementos de crédito posteriores.

Ambos han presentado las propuestas sindicales para las cuentas catalanas en una rueda de prensa, en la que han defendido la necesidad de unos presupuestos "adaptados" al crecimiento económico actual y el consiguiente incremento de los ingresos y la recaudación fiscal, para que esta pueda reflejarse en las políticas públicas.

"Catalunya necesita unos nuevos presupuestos, y los necesita ya. No podemos seguir funcionando a través de una prórroga presupuestaria desde 2023 porque la economía y las prioridades han cambiado", ha explicado López, a la vez que ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas a trabajar en este objetivo.

Los secretarios generales de ambos sindicatos en Catalunya han presentado los dos ejes de trabajo "claves" para las futuras cuentas de la Generalitat, como es el reflejo de este buen momento económico en el poder adquisitivo de los trabajadores y la defensa de los servicios públicos como la sanidad o la educación.

"El documento ya está en manos de la Generalitat, desde los sindicatos ya hemos hecho el trabajo de dialogar", ha reivindicado Ros, para reiterar el llamamiento a aprobar las cuentas catalanas, lo que, además, impulsaría el mismo proceso a nivel estatal, donde el Gobierno también funciona a través de unos Presupuestos Generales prorrogados.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)