CC.OO. y UGT tildan de "histórico" el acuerdo con Educació sobre el complemento específico docente

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. Educació y UGT destacan el acuerdo con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat para incrementar un 30% el complemento específico docente hasta los 3.000 euros anuales hasta 2029 y lo califican de "hecho histórico", ya que era una cuestión que no se negociaba desde 2001.

En declaraciones a los periodistas este lunes posterior a la reunión de la mesa sectorial con Educació, la responsable de Pública de CC.OO. Educació, Ester Vila Guillamet, cree que "ya era hora de que la administración diera un paso adelante", y señala que se han incluido unas cláusulas para que la mejora pueda ampliarse con el tiempo.

Destaca la reducción de ratios "significativa" para que el alumnado esté mejor atendido desde las etapas obligatorias hasta la postobligatoria, y que el acuerdo incluye también medidas para la desburocratización, con nuevas figuras administrativas para dar apoyo a los docentes.

La responsable de Educación Pública de la UGT, Lorena Martínez, señala que este acuerdo "es le inicio de un gran avance" y asegura que el departamento ha recogido casi todas las reivindicaciones de la parte social, lo que ha permitido a los docentes catalanes situarse en la tabla media alta a nivel salarial en España.

También pone en valor que el acuerdo prevé que el alumnado NESE A --con necesidades de apoyo educativo-- cuente "doble" a la hora de tener en cuenta las ratios en las aulas; así como que se fije un máximo del 3% de las plazas perfiladas en los centros educativos y que se retiren las entrevistas para puestos de trabajo y que, donde no sea posible, la parte social forme parte de ellas.

PERSONAL LABORAL

También se han previsto mejoras en las condiciones del personal laboral del departamento, que es el Personal de Atención Educativa (PAE), el de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y el personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de FP).

Por CC.OO. Educació, Cesca Pérez cree que es un "acuerdo histórico que dignifica al personal laboral", ya que se ha pactado un incremento del 20% en el salario de este personal, con efecto a partir del 1 de enero de este año, y en función de la categoría.

Elena Rosillo (UGT) asegura que las negociaciones no han sido fáciles pero que finalmente se ha "conseguido negociar el complemento y la dignificación para todos los trabajadores laborales", e insiste en que la negociación no se acaba aquí, si no que continuarán trabajando.