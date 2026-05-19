Cecot afirma que los Presupuestos en Catalunya permiten recuperar la capacidad de acción económica

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene durante la 29ª edición de la Nit de l’Empresa de la Cecot. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha destacado la importancia del acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para este 2026, que, más allá del contenido específico del acuerdo, considera una "condición imprescindible" para que Catalunya recupere la capacidad de planificación, ejecución e impulso de políticas económicas, informa este martes en un comunicado.

El presidente de la patronal, Xavier Panés, ha defendido que "Catalunya necesita presupuestos para continuar avanzando, para decidir y para activar proyectos esenciales tanto para la ciudadanía como para la actividad económica".

En esta línea, la patronal ha explicado que contar con unos presupuestos aprobados "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta imprescindible" para garantizar el progreso económico y social, y destacado que las políticas públicas deben mantener una orientación hacia el refuerzo del tejido productivo y la mejora de la competitividad.