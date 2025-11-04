Cecot alerta de que el Estatuto del Becario "puede desincentivar la formación práctica"

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha alertado de que el Estatuto del Becario "puede desincentivar la formación práctica" en las empresas, en un comunicado este martes.

Lo ha dicho tras la aprobación este martes del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros, y la patronal ha añadido que el texto tiene aspectos que pueden "tener un impacto negativo en el tejido empresarial", especialmente en las pymes, y en el desarrollo de programas de calidad.

Ha lamentado que "una vez más" el proyecto se ha elaborado sin contar con la participación de las patronales ni de las universidades: "El Gobierno saca adelante una regulación que afecta directamente a empresas y centros educativos sin haber escuchado a ninguno de los dos actores implicados".

Además, ha señalado que la propuesta "usa conceptos jurídicos indeterminados que requerirán de interpretación judicial", lo que ha dicho que elevará los costes a las empresas.

Ha lamentado que las empresas deban compensar los costes de desplazamiento, alojamiento o manutención de los becarios, así como el acceso a servicios internos como comedor o aparcamiento.