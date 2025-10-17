Cecot celebra que la fallida OPA garantiza la "autonomía y arraigo" territorial de Banco Sabadell

Archivo - Logo de la patronal Cecot - CECOT - Archivo

Xavier Panés recuerda que desde el principio expresaron su preocupación por "las consecuencias"

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha valorado positivamente este viernes que la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell no prospere, porque garantiza "la autonomía y arraigo en el territorio" de la entidad catalana, la pluralidad del sistema financiero y la competitividad de las empresas catalanas.

Es "una buena noticia para el conjunto del tejido empresarial catalán, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, ya que preserva la pluralidad del sistema financiero", explica la patronal en un comunicado.

Asimismo, considera que se "evita una mayor concentración del mercado bancario que habría podido reducir la competencia y, por tanto, las opciones de financiación para las empresas".

El presidente de Cecot, Xavier Panés, ha recordado que desde el principio expresaron su preocupación por "las consecuencias que una operación de esta magnitud podía tener sobre la financiación empresarial, especialmente de las pymes, y sobre la pérdida de centros de decisión locales".

El resultado de este proceso "refuerza un modelo de proximidad y de compromiso con el territorio" que considera fundamental para mantener un tejido económico fuerte, diverso y competitivo.