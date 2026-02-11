Cecot cierra 2025 con 20.000 personas formadas, 630 procesos de 'Reempresa' y nuevo proyecto de IA

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, durante la Asamblea General Extraordinaria - CECOT

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha cerrado 2025 con cerca de 20.000 personas formadas, 630 transmisiones empresariales a través de su programa Reempresa y un nuevo proyecto de inteligencia artificial (IA) que a partir de este jueves activará funcionalidades en la prestación de servicio a empresas, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Así lo ha dado a conocer en la Asamblea General Extraordinaria de la organización empresarial, en la que su presidente, Xavier Panés, ha definido en 2025 como "uno de los mejores años de la historia reciente de la entidad", con récords en actividad de servicios, representación institucional e impacto sobre el tejido empresarial.

"Hemos incrementado la participación en organismos y entidades. No se trata de tener sillas por tenerlas, sino de ser útiles y estar donde se deciden cosas que afectan a las empresas con mirada crítica", ha destacado.

El secretario general, Oriol Alba, ha expuesto los principales indicadores del ejercicio 2025, con cerca de 20.000 personas formadas en un año, 630 procesos de "reempresa" que han evitado el cierre de negocios y preservando puestos de trabajo y un incremento de la actividad de asesoramiento y anticipación de riesgos.

Aunque los datos económicos definitivos se presentarán en la asamblea ordinaria, Alba ha confirmado que los indicadores internos sitúan a la Cecot "en un momento de excelencia y de máximo rendimiento operativo".

PREVISIONES PARA 2026

Según el sondeo de perspectivas empresariales presentado durante la sesión, las empresas vinculadas a la patronal prevén mantener actividad, empleo e inversión durante 2026.

Sin embargo, la "falta de previsibilidad reguladora" se consolida como principal factor de riesgo para la competitividad, por encima de la coyuntura económica, ha alertado la entidad.

En este contexto, el presidente de la Cecot ha identificado tres retos estratégicos para este año: definir los sectores en los que Catalunya quiere sobresalir, afrontar la "carencia estructural" de personal cualificado y garantizar regulaciones viables, calendarios claros y estabilidad normativa, en sus palabras.

PROYECTO IA CECOT 2026

La asamblea también ha servido para presentar el Proyecto IA Cecot 2026, que se pone en marcha este jueves y convertirá a la organización en "la primera entidad empresarial de su ámbito en Catalunya que activa funcionalidades de IA aplicadas a ayudar a la toma de decisiones empresariales y a la atención a sus socios".

El proyecto incorpora una dimensión interna para automatizar procesos y eliminar tareas repetitivas y un ámbito externo para los socios con funcionalidades de resumen, lectura en audio y mejora de la accesibilidad de los contenidos.

Según Panés, estas herramientas representan "un antes y un después en la forma de ayudar a las empresas a decidir mejor".