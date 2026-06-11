Cecot y el Col·legi Oficial de Pedagogia colaborarán en formación y desarrollo de talento

El presidente de cecot, Xavier Panés, y la presidenta del Copec, Victoria Gómez - CECOT

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cecot y el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (Copec) han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambas instituciones en ámbitos vinculados a la formación, la orientación profesional y el desarrollo de talento en las organizaciones, informa la patronal este jueves en un comunicado.

El acuerdo, formalizado en la sede de la Cecot en Terrassa (Barcelona) por el presidente de la patronal, Xavier Panés, y la presidenta del Copec, Victoria Gómez, pretende "reforzar la relación entre dos entidades que comparten intereses y objetivos en ámbitos vinculados al crecimiento profesional y la mejora de la empleabilidad.

El convenio también pone el foco en la promoción de la pedagogía y la psicopedagogía aplicada a entornos como la gestión de personas, la formación, la orientación laboral, la prevención de riesgos laborales, el empleo o el emprendimiento.

En el marco de este acuerdo, Cecot facilitará a las personas derivadas por el Copec el acceso a actividades de formación, servicios de orientación laboral y programas de desarrollo profesional, siempre de acuerdo con las condiciones vigentes de cada servicio.

Además, las personas vinculadas al colegio podrán beneficiarse de un descuento sobre el precio en el catálogo de formación de Cecot, así como acceder a la plataforma Partnershop, el portal de ventajas y descuentos comerciales de la entidad.