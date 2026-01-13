Cecot lanza un programa de Formación Profesional Ocupacional Dual en sectores estratégicos

Archivo - Sede de la patronal Cecot - CECOT - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cecot Formació i Desenvolupament ha lanzado un programa de Formación Profesional Ocupacional Dual en sectores estratégicos, informa en un comunicado este martes.

La iniciativa combina formación y experiencia laboral real "para mejorar la ocupabilidad de personas en situación de paro".

El programa permite obtener un certificado profesional y acceder a un contrato de formación en alternancia en empresas del territorio, con acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

El objetivo es "facilitar la entrada al mercado laboral" en sectores con alta demanda de profesionales, como la fabricación mecánica o el ámbito sociosanitario.

El programa está pensado especialmente para personas de entre 16 y 29 años, aunque está abierto a otros colectivos, como los mayores de 29 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o personas que necesitan recalificarse.