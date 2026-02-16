Cecot propone 38 medidas ante la "crisis de talento" y dice que el 62% de pymes no halla personal

Archivo - Logo de Cecot - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha presentado este lunes un informe con 38 propuestas para combatir la "crisis de talento" que afecta al tejido empresarial, destacando que el 62% de las pymes españolas tiene dificultades para encontrar personal cualificado, lo que supone un cuello de botella para el crecimiento económico, en sus palabras.

En una rueda de prensa, el presidente de Cecot, Xavier Panés, ha afirmado que esta situación no es un problema coyuntural, sino un "reto estructural que pone en riesgo la competitividad y la continuidad del modelo de sociedad del bienestar", informa la patronal en un comunicado.

Ha alertado de una "trampa demográfica" en España, donde el número de personas que se jubilan anualmente ya supera al de jóvenes de 25 años que se incorporan al mercado laboral, una tendencia que a su juicio se acentuará en los próximos años.

Según el informe, la tasa de dependencia actual es del 36% (2,6 personas en edad de trabajar por cada jubilado), pero las proyecciones para 2050 apuntan a que esta ratio escalará hasta el 61%, con solo 1,6 activos por cada pensionista.

"La crisis de talento es multifactorial y solo se puede abordar con una suma de medidas coordinadas y sostenidas en el tiempo. No es un mensaje catastrofista, sino una advertencia responsable", ha señalado Panés.

EL MOTOR DE LA INMIGRACIÓN

El coordinador del informe, Pere Ejarque, ha detallado que Catalunya ha superado los 8,16 millones de habitantes gracias a la inmigración, que ya representa casi una de cada cuatro personas residentes.

El documento señala a la población extranjera como el "principal motor demográfico" ante la caída de la natalidad y urge a políticas de integración y formación alineadas con las necesidades reales del mercado.

Pese al dinamismo laboral en Catalunya --con 3,94 millones de ocupados--, la patronal lamenta que el paro juvenil se sitúe en el 18,1%, "muy por encima de la media europea".

Asimismo, el informe analiza "disfunciones" como la parcialidad involuntaria, la baja implantación del teletrabajo y el elevado volumen de horas extras (6,6 millones de horas semanales), factores que dificultan la retención de profesionales, textualmente.

SIETE RETOS Y 38 PROPUESTAS

El documento de Cecot presenta siete grandes desafíos: el envejecimiento poblacional, la baja natalidad, el papel clave de la inmigración, los desequilibrios en el mercado de trabajo, la sostenibilidad de las pensiones, la organización del tiempo de trabajo y el cambio de valores generacionales.

Para abordar estos retos, el secretario general de la entidad, Oriol Alba, ha abogado por pasar "del diagnóstico a la acción" mediante una colaboración entre administración, empresas y agentes sociales.

Entre las 38 propuestas, destacan el impulso de la jubilación activa y medidas para alargar la vida laboral; la regulación de flujos migratorios según las necesidades de las vacantes; un Pacto Nacional por la Formación, potenciar la FP Dual y lucha contra el abandono escolar; y profesionalizar la gestión del talento.

"Lo que está en juego no es solo la capacidad de las empresas de crecer, sino la del país de sostener pensiones, sanidad y educación", ha concluido Panés.