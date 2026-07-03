La Cecot reúne a 200 profesionales de recursos humanos en un encuentro para compartir experiencias

La Trobada de Professionals de Recursos Humans 2026 del Club Cecot de Recursos Humans - CECOT

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Trobada de Professionals de Recursos Humans 2026 del Club Cecot de Recursos Humans ha reunido cerca de 200 profesionales para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas en la gestión de personas.

El encuentro ha puesto en valor la convivencia entre diferentes generaciones, el liderazgo de los comandos intermedios y la necesidad de construir organizaciones capaces de atraer y desarrollar el talento, informa Cecot en un comunicado este viernes.

El presidente del Club Cecot de Recursos Humans, Àngel Buxó, ha subrayado la importancia de crear espacios de encuentro entre profesionales para compartir conocimiento y afrontar conjuntamente los nuevos desafíos que plantea la gestión del talento.

La primera ponencia, a cargo de la psicóloga ejecutiva Ivette Castro, se ha centrado en los equipos intergeneracionales y ha defendido que el verdadero reto es conseguir que personas con experiencias, ritmos y expectativas diferentes compartan criterios y avancen en una misma dirección.

Además, la fidelización del talento y la incorporación de las nuevas generaciones al mercado laboral han protagonizado el bloque 'Casos de éxito en primera persona', conducido por el secretario general de Cecot, Oriol Alba.